女星舒子晨(Nikita)曾是綜藝節目《大學生了沒》固定班底，身材高挑又舞藝精湛，加上神似謝金燕的臉蛋，受封為「小謝金燕」。最近舒子晨迷上排球運動，沒想到玉手打到滿是大大小小的瘀青，傷勢曝光後，引起網友關心。

舒子晨近來一周打一次排球，結果被教練打到受傷，讓她直喊：「他就沒良心啊」，並在粉專曬出瘀青照，可見躺在床上休息的她，手上的瘀傷清晰可見，讓人看得很不捨，對此，舒子晨表示，雖然本就知道打排球會如此，但瘀青的程度過於誇張，讓她大嘆：「往死裡打欸」，還附上哭臉表情符號。

舒子晨跟教練練完球，手布滿瘀青。(圖/舒子晨 FB)

有人好奇問：「狂接殺球的後果嗎？」舒子晨也笑著解釋：「 重點是我才在練基本低手發球啊」，並稱自己還不會殺球，不過對於手上的瘀青，她幽默以「這說是車禍都相信吧」、「 到底是打多用力」等話來自嘲，粉絲則表示：「我還以為是家暴咧」、「妳沒說大家以為去練拳」、「這是屍斑嗎？」留言相當逗趣。

有過來人幫忙解惑：「一開始都是這樣，後來就會免疫了」、「這是新手必經之路，因為在現場太熱血感覺不到痛」，從從(唐從聖)則安慰：「生瘀就當作是一種排毒吧」，讓舒子晨笑喊：「好毒」，但傷勢並不影響熱愛排球的心，好友貝童彤說：「排球必須呼朋引伴才能成行」時，舒子晨立刻邀她打球：「來玩來玩」。