【惠文氣象報報】下周二前輻射冷卻發威 留意晨夜低溫特報

周休假期來臨，受到輻射冷卻影響，氣象局對3縣市發布低溫特報，明（4）日可能會下10度，而各地早晚溫差更可達10度以上，儘管如此，全台多半還是好天氣，有望看到陽光露面，僅東半部、西半部山區有零星飄雨。氣象局預估，未來一周天氣相對穩定，僅下周四、下周五（3/9、3/10）東半部降雨機會較高。

氣象局分享未來一周溫度趨勢，各地氣溫變化幅度不大。（圖／氣象局提供）

氣象局今日下午對新竹縣、苗栗縣、南投縣等3地發布低溫特報，持續時間至明日清晨，可能會出現10度以下低溫，氣象局指出，明日西半部及東北部低溫約12到15度，輻射冷卻作用下，局部地區會更冷，花東低溫約為16度；高溫方面，北台灣可達21度，其他地區甚至有機會出現26度，西半部日夜溫差大。

中央氣象局預報員葉致均指出，下周溫度不會有太大變化，西半部、東北部低溫約13至15度，花東大概也有17度；北台灣高溫則在20到26度左右。

至於降雨方面，明日東北風持續吹拂，水氣略微增加，東半部雨勢較明顯，西半部山區偶有零星飄雨，其他地區普遍多雲到晴，未來一周天氣相對穩定，各地大多晴到多雲，下周四、下周五（3/9、3/10）東半部有零星降雨。