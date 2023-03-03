2月28日，美國空軍授予波音公司E-7A預警機的「研發合約」，將取代老舊的E-3哨兵式預警機(Sentry AWACS )，預計2027年服役。事實上，E-7A已經完成研發，在澳洲與英國服役，美國空軍的研發合約更像是採購合約。

防衛部落格(Defense Blog)報導，美國空軍的新聞稿還表示，這份初始合同的價值不會超過 12 億美元。這很合理，一種已經量產的飛機不需要初期研發成本。

E-7A是波音公司與澳洲、英國合作研發的新一代預警機，它的機背不再是E-3那樣的圓盤雷達罩，而是長方型的平板雷達，這顯示它安裝的是先進的多用途電子掃描相控陣雷達，可即時不間斷斷的搜索與識別空域內物體。

E-7A也叫E-737，正是因為它的原初機體是波音737客機，與前一代的E-3採用波音707機體相比，E-7A的滯空與航程較短，可能是這個原因，美國空軍遲至最近才決定引進。

在 2022 財年，美國國防部確定E-7A 來取代 E-3，並成立了 E-7A 項目管理辦公室。採用快速原型採購流程，來採購前兩架 E-7A。

美國空軍計劃在2025財年開始生產，第一架 E-7A 預計將在 2027 財年投入使用。該服務預計到 2032 財年再採購 24 架，總數預計為26架。