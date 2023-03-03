脫口秀演員博恩首度挑戰攻蛋，世界巡迴《破蛋者 BALLBREAKER》主視覺曝光後在網路上掀起論，博恩也是小巨蛋首位舉辦個人專場的喜劇演員，接下來也將移師海外，同步締造第一位以中文舉辦個人單口喜劇世界巡迴的創舉，售票頁面上創下小巨蛋史上最高票價的「10萬盤子席」也掀起一陣騷動。

博恩也是小巨蛋首位舉辦個人專場的喜劇演員。（寬宏提供）

博恩此次《破蛋者 BALLBREAKER》相比前幾年在北流舉辦的專場規模更大，硬體規格也比照國際喜劇演出模式，特別設置四面舞台，要讓小巨蛋所有的觀眾都能一起體驗這場史無前例的萬人喜劇現場。

博恩的《破蛋者 BALLBREAKER》售票頁面上創下小巨蛋史上最高票價的「10萬盤子席」也掀起一陣騷動。（寬宏提供）

至於高達6位數的票價，網友們紛紛猜測究竟有什麼驚喜，也為演出留下伏筆。而被問及是否會擔心票房？博恩透露其實自己心情非常平靜，直言不擔心，眾網友們也留言「已經準備好搶票了」、「一定秒殺」。

2023曾博恩世界巡迴《破蛋者 BALLBREAKER》將在3月10號中午12點啟售，購票請洽寬宏售票(Kham.com.tw)。