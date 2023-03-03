《全民防衛動員準備法》將16歲以上學生造冊，引發爭議。行政院長陳建仁表示，待草案公告14天後，會要求國防部下架。前民進黨立委沈富雄認為，民進黨緊張了，曉得這完蛋了、票要跑掉了。

沈富雄今(3日)在政論節目《少康戰情室》中表示，昨天是民進黨冷颼颼的一天，因為台南賄選案結束了，而全動法稱要把高中生列冊，最會選舉的民進黨，怎會搞這種事 。還有一件事更可笑，這件事藍綠還有大家都罵，結果10幾天就退了，這表示民進黨緊張了，曉得完蛋了，票會跑掉。

沈富雄指出，副總統賴清德最近的一次民調，在年輕這個族群，是「三腳督」3人中最少的，民進黨已經跟國民黨調換了。因行政院長陳建仁昨請財務委員會的委員吃飯，吃完飯，行政院副院長鄭文燦對記者宣布全動法這件事就沒了， 留在國防部。

沈富雄對此覺得奇怪， 全動法這樣重大的事情不做了，怎不是由陳建仁講，陳建仁就在旁邊，可見很急，不處理不行。他認為，鄭文燦當然是接到總統蔡英文的命令，而蔡英文則是接到老美的命令。他不禁說，我們政府就是沒有勇氣給老美說NO ，這是很可笑的事，因為若動員高中生，民進黨會傷得非常嚴重。