1名駕駛拍下前方車輛洗完車後，竟不明原因往前撞車，在向後爆衝撞到他的車頭。（翻攝自臉書爆料公社）

三寶真是無所不在！1名駕駛在加油站附設洗車場洗車，前方有2名工作人員幫忙洗車頭，而前方有輛白色轎車洗完正好要離開，不料，白車不明原因失控，先是爆衝撞上前方1輛灰色轎車後，在倒退爆衝撞上駕駛的車輛，所幸，原本在洗車頭的工作然員即時閃避，未釀成更大的意外災害；對此，網友則表示「三魂七魄都飛了」、「還好那個員工先離開了不然慘了」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段11秒影片，從影片中可見，在1處加油站附設的洗車場，駕駛前方有2名工作人員在清洗車頭，而前方有輛白色轎車已洗完，要開離洗車設備區域交給工作人員再次擦乾車體，豈料，該白車竟然先往前爆衝撞到前方黑色車輛，下秒，直接向後爆衝撞到駕駛的車輛，整個場景險象環生，所幸在駕駛前方的2名洗車頭工作人員及時閃避，未釀成更大的意外災害。

貼文一出，網友紛紛留言表示「三魂七魄都飛了」、「大三寶往前撞後又加速倒退撞，好奇是誰的慘叫聲！？」、「往前撞到，嚇得後退又油門踩過猛了」、「倒退燈早就亮了，應該是緊張誤踩油門才是」、「連洗車都能被撞，三寶真是無所不在呀」、「洗車換新車活動」、「我就問是技術問題還是車子問題？」、「還好那個員工先離開了不然QQ了」。