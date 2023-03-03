謝金燕（姐姐）在TVBS《來吧！營業中2》擔任藝術總監，3日與楊銘威、邱勝翊（王子）、謝依霖（Hold住姐）等人出席首播記者會，謝依霖稱謝金燕對工作相當嚴格，形容她看起來像個冷血動物，其實是個「愛哭包」，王子則說：「她很容易心疼別人。」謝金燕說一起工作3個月下來，在大夥面前很放鬆、自在，所以呈現真實的自己，坦言「我也是真的很愛哭啦。」

謝依霖（左起）、王子、謝金燕、楊銘威昨出席《來吧！營業中2》首播記者會，與修杰楷的人形立牌合照。（TVBS提供）

《營業中2》首集預告片中，謝金燕哽咽分享與爸爸豬哥亮之間的秘密，昨問她平時會用什麼方式去懷念爸爸？她笑說「確定要繼續這個話題」，表示錄影當天大家都在分享秘密，而不是自爆與爸爸的事，「所以我就講了一個大家都很想知道的秘密，你們會知道謝金燕跟豬哥亮一樣幽默。」並先賣關子，要大家看節目就知道。

而王子在節目擔任實習設計師，與他屢傳緋聞的郭雪芙也現身店內擔任小幫手，當時還被眾人起鬨「抱一下」，至於是否節目上有「戀愛線」？謝依霖則跳出來解圍，搞笑說自己跟王子有一腿，「所以我跟王子、雪芙是三角戀。」

隨精彩片花釋出，謝依霖表示：「節目真的是絕無冷場，全程沒尿點，大家好好期待啦。」甚至抖出楊銘威在節目中第一次幫方志友洗頭服務，因為太愛鬧老婆，險些吵到要鬧婚變，但楊銘威也圓場表示：「小事啦，大家其實個性都超好。」

《營業中2》將於明（4日）起，每周六晚間8點在TVBS歡樂台42頻道首播、晚間12點NETFLIX，每周日晚間8點在台視接力播出。