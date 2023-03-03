大陸總理李克強即將告別政壇，昨天攜十三屆國務院領導成員與國務院工作人員拍攝「畢業照」。影片在網路熱傳，在過幾天將召開全國人大會議，李克強10年總理生涯將謝幕。
中國大陸律師陶景洲2日上傳影片，寫上「李克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一次合影留念」。影片可見，在中南海北院，李克強向在場人士揮手，現場人士報以熱烈掌聲。之後，李克強攜國務院全體班子成員與工作人員一同拍攝「畢業照」，其10年總理生涯正式接近尾聲。
大陸總理李克強即將告別政壇，昨天攜十三屆國務院領導成員與國務院工作人員拍攝「畢業照」。影片在網路熱傳，在過幾天將召開全國人大會議，李克強10年總理生涯將謝幕。
中國大陸律師陶景洲2日上傳影片，寫上「李克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一次合影留念」。影片可見，在中南海北院，李克強向在場人士揮手，現場人士報以熱烈掌聲。之後，李克強攜國務院全體班子成員與工作人員一同拍攝「畢業照」，其10年總理生涯正式接近尾聲。
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