美中因高空偵察氣球關係陷入緊張，數月來在南海也爆發2次軍機伴飛事件。五角大廈官員美東時間2日表示，儘管中國大陸持續帶來「步步進逼的挑戰」，美方在這場競爭中有理由保持樂觀。主管印太事務的助理部長瑞特納（Ely Ratner）坦言，要嚇阻北京不在2030年前進犯台灣有難度，但「我認為我們可以做到」，美國正在強化嚇阻力量，確保侵略成本高得讓北京無法承受。

瑞特納2日在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）一場研討會上指出，印太地區不同於歐洲，沒有像北約（NATO）那樣的組織，美國必須與地區盟國、夥伴展開雙邊和多邊合作，確保中國是唯一有能力和意圖改變遊戲規則、破壞區域穩定的國家。針對解放軍的惡意驅離行動，瑞特納表示，美、加、澳都碰過，並非單一事件，是一種危險且不穩定的行為模式。他認為，解放軍能力益強，同時更願意承擔風險，以過去不曾見過的方式行使軍事權力。

瑞特納強調，美國不會被嚇退，將持續在國際法允許處執行任務，全世界都應這麼做。他引述國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）的話指出，美方的嚇阻力真實且強大，以至於北京領導階層在早上醒來時，會覺得「今天不適合做這件事」。瑞特納說，美方將竭盡所能確保這一勢態，他對此感到樂觀。

美國聯邦參議院外委會日前一場聽證會上，共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）詢問台海是否可能安然度過2020年代，瑞特納當時回應：「我認為我們可以走完這十年，而他們（中國）未對台灣做出重大侵犯。」對於美方是否有信心在2030年前維持嚇阻力，瑞特納表示：「我想是的，雖然並不容易」。

隨著中國大陸實力與野心逐漸壯大，瑞特納解釋，美國也正透過自身能力發展、調整態勢、引進新作戰概念，並加強與盟友、夥伴的合作。他說：「我想這是可行的，雖然非常困難，但我認為值得急切去做，也有信心能做到。」

另外，出席同場研討會的共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）以「意志力考驗：台灣為什麼重要」（A Test of Will： Why Taiwan Matters）為題發表演說。他指出，全球92％先進晶片產自台灣，一旦台灣淪陷，全球經濟損失恐高達2.5兆美元。他呼籲各國仿效美國，擬定制裁法案嚇阻北京。