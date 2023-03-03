有2位俄羅斯億萬富豪，過去一年在烏俄戰爭爆發後，躲過美國政府制裁，如今又一次不在最新公佈的制裁名單內，他們過去曾與拜登次子杭特・拜登（Hunter Biden）一起物色房地產，與時任美國副總統的拜登用餐，討論彼此可能交換的「恩惠」，本篇報導涉及到了許多重量級人物，包含俄羅斯寡頭耶夫圖申科夫（Yevtushenkov）和芭杜莉娜（Elena Baturina），牽涉到俄羅斯、烏克蘭、哈薩克、希臘、中國大陸、墨西哥等高層，以及社群網路Facebook、Twitter的信息控管問題，最後再由「地獄筆電門」（Laptop from Hell）外流的電子郵件全部串起來，關係錯綜複雜，可謂是相當精彩值得細細品嚐

據《紐約郵報》（New York Post）2日報導，有知情人士向該報透露此事。上週五（28日），美國財政部再度宣佈這2人未被制裁，這些消息進一步補完了杭特拜登地獄筆電門（Laptop from Hell）——筆記型電腦裡的一些線索。

曾擔任歐巴馬政府駐俄大使麥克福爾（Michael McFaul）也告訴《紐約郵報》：「我認為他應該被制裁，」耶夫圖申科夫的財富估計達到17億美元（近新台幣520億元）。

2023年2月8日，美國國會眾議院監察委員會布波特(Lauren Boebert） 在監察委員會主席卡莫( James Comer ) 面前就Twitter處理2020 年紐約郵報關於杭特・拜登和他的筆電向證人提問資料照。（路透社）

一名知情人士說「我認為這很可疑，」耶夫圖申科夫在英國和澳洲都有受到制裁，但卻因為某些商業關係而未受美國制裁。

耶夫圖申科夫是俄羅斯Sistema商業帝國的創辦人之一，旗下公司包括俄羅斯火箭和雷達製造商RTI以及無人機製造商Kronstadt。去年，他承認在2012年3月14日與杭特・拜登在麗嘉皇家酒店共用早餐，但否認有任何進一步的聯繫。

然而，杭特・拜登的筆記型電腦中的電子郵件和日曆記錄顯示，他們原定於2013年1月27日在華盛頓哥倫比亞特區的一間咖啡廳（Cafe Milano）共進晚餐後，隔天到達維吉尼亞州北部的杜勒斯國際機場附近考察商業不動產開發項目。

這名消息人士接著說：「我在事情開始之前就問了（耶夫圖申科夫），『你為什麼要這樣做？』，我當時還沒瞭解到他們要買一些房產，」

「你為什麼要支付副總統的兒子，在紐約市的一家公共餐廳見面？ 」

「他對我明確表示，『你知道的...我認為和這個傢伙保持良好關係是有好處的...也許他能幫我們個忙，我們也能幫他個忙。』」

這位消息人士認為「這完全是一個交換條件，他的行為可以被描述為是謀取回報。」 「我告訴他，美國的事情不是這樣處理的，」這位消息人士回憶起耶夫圖申科夫的回答，「他笑了笑，告訴我我太天真了。」

2023年2月8日，美國國會眾議院監察委員會代表莫斯科維茨(Jared Moskowitz）在委員會聽證會上舉著一張卡片，上面有藝人肯伊威斯特（Kanye West）的推文，內容涉及Twitter對2020年《紐約郵報》關於亨特·拜登和他的筆電。（路透社）

耶夫圖申科夫的資產包括俄羅斯最大的手機服務提供商MTS，該公司曾因向烏茲別克斯坦官員支付近10億美元（近新台幣306億元）賄賂而面臨長期調查，此前它在紐約證券交易所上市，後來其股票的交易被終止，最終於2019年於川普政府期間的司法部達成和解，同意支付8.5億美元（近新台幣260億元）罰款。

同時，一個不同的消息來源告訴《郵報》，他清楚地記得俄羅斯建築業巨擘芭杜莉娜（Elena Baturina）和她的丈夫—已故的前莫斯科市長盧日科夫（Yury Luzhkov），在與拜登以及他次子杭特拜登共進晚餐

。

長久以來，人們一直不確定富比世（Forbes）估計身價14億美元（近新台幣428億元）的芭杜莉娜和盧日科夫是否真的參加了2015年4月16日在咖啡館（Café Milano）舉行的晚宴，杭特・拜登和耶夫圖申科夫2013年正是在這家餐廳碰面。

這位消息人士說，他們參加了這次晚宴，能夠確定這對夫婦的身份，部分原因是他在其他幾個場合見過盧日科夫。他回憶說：「這是一個奇怪的晚餐，因為有當時的哈薩克總理馬西莫夫（Karim Masimov），盧日科夫和他的妻子，桌子也不大，然後有一個來自某個食品慈善機構的人在那裡做支持的宣傳，」

「我的意思是，那是，那是--那是一個有點奇怪的飯局。」

當時的一封電子郵件裡，杭特・拜登寫道，這頓飯局「表面上」是關於他作為世界糧食計劃署（WFP）美國主席的角色。

第2個消息來源告訴《紐約郵報》，時任副總統的拜登，來到了晚宴現場，並停留了大約40分鐘，甚至坐下來吃飯，然後與哈薩克的團體合影。

這次聚會還有烏克蘭能源公司Burisma的董事會顧問波茲哈施奇（Vadym Pozharskyi），從2014年開始，當杭特的副總統父親掌握奧巴馬政府的烏克蘭政策後，該公司每年向杭特・拜登支付多達100萬美元（近新台幣3058萬）。

餐敘的隔天，波茲哈施奇給杭特・拜登發了一封電子郵件，感謝他「帶來了一個與你父親（拜登）見面的機會」。

這構成了《紐約郵報》2020年10月從杭特・拜登的地獄筆電門，上所發出的第一個重磅消息的基礎。拜登當時稱該報道是虛假的「俄羅斯假消息」，社群網路平台Twitter和Facebook最初對相關信息進行了審查。現已經在馬斯克（Elon Musk）首先揭露的《推特檔案門》（Twitter Files）中得到證實，美國政府要求社群媒體高管壓制相關信息流通。。

芭杜莉娜本來就跟杭特・拜登就很熟，2014年4月曾與他和他當時的商業夥伴阿契爾（Devon Archer）在義大利的埃斯特別墅（Villa d'Este）這個俄羅斯寡頭常聚會的地方見面喝酒。在同一次旅行中，杭特拜登還見到了烏克蘭Burisma公司的創辦人，俄羅斯寡頭老闆澤羅切斯夫基（Mykolai Zlochevsky）。

在上述這一次碰面的前2個月，也就是2014年2月14日，芭杜莉娜向亨特共同創辦的投資公司Rosemont Seneca Partners公司的一個銀行賬戶匯入了350萬美元（近1.07億新台幣）。

美國共和黨參議員詹森（Ronald Johnson）告訴《紐約郵報》，「很明顯，杭特・拜登與來自俄羅斯和中國大陸的個人進行的有問題的商業交易損害了拜登總統的利益，並繼續引起利益衝突的擔憂。」

「我們對於這件事的追蹤工作仍在進行，我們將繼續向美國人民提供拜登夫婦與背景有問題的外國公民的廣泛金融聯繫的透明度和證據。」

參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）也表示：「與拜登有聯繫的俄羅斯國民正在逃避制裁，這一點令人極為關切。如果這種情況發生在共和黨的白宮，主流媒體就會大動干戈，」「這份最新報告進一步證明了杭特・拜登和拜登公司發生的腐敗程度之深。」

美國國會眾議院監察委員會主席、共和黨議員卡莫( James Comer )議員說：「令人震驚的是，杭特・拜登的俄羅斯寡頭夥伴在財政部公開的俄羅斯精英和寡頭制裁名單中不見蹤影，」

卡莫的專案小組正在率隊調查拜登家族的海外影響力。而《紐約郵報》透過俄羅斯Sistema的新聞部門聯繫到了耶夫圖申科夫，但他拒絕發表評論，包括關於他是否與杭特・拜登合作購買房地產的問題。然而根據《紐約郵報》的第一個消息來源說，他聽說作為合作的一部分，他們可能已經在美國購買了3處房地產。

芭杜莉娜也沒有立即回答問題，杭特・拜登的律師和白宮的發言人也沒有回答。本週三（1），一名紐約郵報的記者在白宮草坪上向拜登總統提問，要求他解釋他兒子的俄羅斯寡頭夥伴為什麼沒被制裁的原因，但拜登沒有回答，目前還不清楚他在走向直升機時是否聽到了這個問題。

拜登的盟友此前試圖淡化他與芭杜莉娜和350萬美元的關係。一位匿名消息人士去年告訴《華盛頓郵報》，阿契爾本應解散收到這些資金的公司，但卻秘密地將其保留下來供自己使用。

然而，杭特・拜登筆電中的電子郵件顯示，他正在積極地找芭杜莉娜。轉賬後約一個月，阿契爾寫信給杭特・拜登說「他和芭杜莉娜在一塊」。

而杭特拜登在2014年4月26日給阿契爾的電子郵件中說，在曼哈頓的一筆房地產交易失敗後，「我們應該要求芭杜莉娜資助一個短期開發團隊來確定項目範圍。」

拜登的競選團隊在2020年含糊地否認了2015年4月的咖啡館（Café Milano）聚會，說：「我們查閱了拜登副總統當時的官方日程安排，沒有發生過《紐約郵報》所說的會議。」

拜登贏得總統職位後，美國糧食計劃署前主席李奇（Rick Leach）告訴《華盛頓郵報》，拜登確實參加了，但只是短暫地與希臘東正教領導人卡洛索斯（Alex Karloutsos）會面。

他們還指出，杭特・拜登在尋找生意機會時，曾與父親一起乘坐空軍二號前往中國大陸和墨西哥，以及2021年制定的白宮安排，讓杭特秘密向未公開的買家出售他的新手工藝品。

杭特・拜登在他以前的筆電中的通信中談到：他把超過「一半」的收入支付給了他的父親，這封2017年的電子郵件描述了正在中國大陸談判的商業交易的一部分，為「大人物」持有的10%的財政意外收入。2名前杭特・拜登的同事認定拜登就是那個「大人物。」

與此同時，拜登的政府上週宣布說，它已經頒布了「2500多項制裁措施」，旨在削弱俄羅斯的經濟並制止烏克蘭的戰爭。

大約9年前，耶夫圖申科夫與俄羅斯總統普丁的政府發生了爭執，當時克里姆林宮沒收了Sistema的大型石油子公司。《紐約郵報》的一個消息來源稱，耶夫圖申科夫與普丁的盟友、俄羅斯前總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）的關係比與普丁本人的關係更密切。