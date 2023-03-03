民進黨主席兼副總統賴清德日前曾表示，不能讓有心人散播「懷疑美國」的言論，引發台灣社會對「疑美論」、「親美論」的討論。民主文教基金會1日進行民調，針對美中台三者之間的關係詢問民眾。

在「請問您覺得美國會不會因為本身利益，把台灣作為壓制中國大陸崛起的工具？」的題目上，表示「一定會」的民眾占26.3%、認為「可能會」的受訪者有39.1%、抱持「不太會」的人有15.6%、覺得「一定不會」的民眾則為12.3%。合併「一定會」、「可能會」後，有超過6成的受訪民眾認為，台灣會成為美國維護利益，降低中國大陸的崛起減速器。

左正東對於該民調結果分析，民眾會懷疑美國，民進黨要負最大責任，如民進黨政府跟美國交流對大眾透明度很低，萊豬就是未經協商宣布的例子、另美國經貿協定進度不明等議，還有民進黨處理美國關係，也出現明顯黨派偏差，不管是對美場合不邀在野黨或是選舉操作，都產生誤解。

另民主文教基金會董事長桂宏誠也強調，這份民調顯示民眾相信，美國介入兩岸問題是為了美國的利益，但民進黨政府完全倒向配合美國的「抑中」政策，對台灣的利益和安全保障，卻仍充滿著疑慮。