近來Meta、Twittr 等國外大型企業掀裁員潮，Google台灣也傳出在3月1日啟動裁員，恐逾180人遭波及，對此，北市勞動局專委陳昆鴻表示，目前沒有資遣通報，也沒有收到大量解僱的計畫，該公司都符合台灣勞動法令，後續會再密切觀察，有必要才會訪視公司。

對於Google台灣傳出在3月1日啟動裁員，陳昆鴻指出，都有密切在觀察，該公司在3月1日有主動回報，資方也表示在三個月內並無大量解僱計畫，根據外國總公司傳聞，Google台灣應該會採勞資協商方式，用優於勞基法方式去和員工溝通。

陳昆鴻強調，目前沒有資遣通報，也沒有收到大量解僱的計畫，如果雙方對於終止勞動契約或離職有爭議，建議個別員工可跟工作所在地的勞工局或勞動局提出勞資爭議調解申請。

陳昆鴻也說，以台北市為例，Google台灣分公司的美商科高國際有限公司，他們目前沒有資遣員工跟大量解僱計畫，但可能確實會有優離及優退計畫跟員工協商。

陳昆鴻指出，依照目前所有資訊來看，該公司都符合台灣勞動法令，沒有積欠相關費用、沒有預警通報的必要，也沒有積欠員工工資，後續會再密切觀察，有必要才會訪視公司。