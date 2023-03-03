號稱日本版海軍陸戰隊的陸上自衛隊「水陸機動團」，正在九州沖繩與美軍陸戰隊展開奪回離島訓練。該訓練此前長期在美國本土進行，在日本實施尚屬首次。日本共同社3日報導說，陸自幹部強調部隊的成長，但關於作戰上必不可少的與海空自衛隊的協作，則承認「還達不到美軍水平」，實際情況是尚未成熟。

訓練場面已於2月24日向媒體人士公開。將演習場視為被敵方占據的離島，登陸的陸自和美軍陸戰隊進行協作，確認奪島的程序。

該訓練俗稱「鐵拳」，始於2006年。當時是圍繞尖閣諸島（釣魚台列嶼）的中國動向，日本政府剛提出充實島嶼防衛後不久。陸自還不具備充分的水陸兩棲作戰能力，水陸機動團的前身部隊先在美國加州等地，吸收美軍陸戰隊的經驗。

據共同社報導，陸自幹部回顧稱「最初就像從零開始學習的練習生」，而如今已是第17次訓練。該幹部就在日本訓練的意義自信地表示，「已經從在美國學習的階段進入在日本實踐的階段，這證明我們的離島防衛能力有了一定程度的成長」。

作為訓練對手的美軍陸戰隊，也從美國本土部隊改為駐沖繩的「第31美軍陸戰隊遠征部隊」（31MEU）。設想當日本出現突發事態時，該部隊可進行合作。但在日本南西諸島的大規模訓練可能招致中國大陸反對，自衛隊中也有聲音要求慎重運用。

奪回離島作戰中，為使水陸機動團登陸，需要藉由飛機和艦艇的攻擊排除敵方勢力、創造部隊可登陸的環境。因此除陸自單獨的能力之外，提高與海空自衛隊的協作不可或缺。武官幹部則坦言：「強化合作是今後的目標，尚未達到美軍的水平。現狀是在登陸作戰方面存在依賴美軍的部分。」

日本陸自一把手、陸上幕僚長吉田圭秀強調意義稱，「擁有衝破地方陣線的能力將成為很大的威懾力」。

一名自衛隊幹部回憶剛開始訓練的2010年前的情況，指出「狀況在不斷升級」。對於美日今後也欲擴充訓練的姿態，該幹部強調：「訓練也是一張牌。絕不能出錯牌，導致無法預測的事態。」