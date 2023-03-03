超越4K！8K電視（SHV，Super Hi-Vision）的新媒體時代來臨！公共電視昨舉辦國內第一次探討8K電視發展的國際論壇「8K製作實務工作坊－NHK經驗分享」，邀請世界發展龍頭、日本NHK電視台代表來臺灣。今（3／3）公視總經理徐秋華也赴國內發展8K投影技術的台達電公司進行三方交流，宣布未來將合作產製8K節目。

NHK自1995年著手研究超高畫質，世界第一個8K解析度的電視頻道「NHK BS8K」於2018年12月開播。8K應用在體育、戲劇、文化、表演藝術拍攝，畫面的真實感與臨場的魄力，是一般高畫質電視無法企及的，未來也會應用在非節目的公共檔案記錄永久保存，或醫學、環境、科技、人文教育等領域重要影像紀錄工具。

今公視總經理徐秋華、副總楊家富與NHK三位代表一起造訪台達電內湖總部、臺灣第一座8K投影劇院，並與台達電品牌長暨台達電子文教基金會副董事長郭珊珊、永續長周志宏等進行交流。徐秋華宣示，「我們要開始拍8K節目」，也提到過去公視與台達電合作HD高畫質節目《福爾摩沙的指環》，「下一步我們要跟NHK、台達電三方合作，繼續投入8K節目」。

昨公視舉辦8K工作坊，NHK的8K內容製作中心負責人柴崎壮（Takeshi Shibasaki），與影音技術作業、聲音工程、剪輯後製專業人員浜中邦基（Kunimoto Hamanaka）、滝邦宏（Kunihiro Taki）受邀，就8K節目內容製作、現場節目技術、以及如何用有限預算拍攝、後製8K節目，與臺灣媒體業界進行論壇。

NHK代表柴崎壮近5年時間都在製作8K節目，他在工作坊中提到，8K攝影器材變得小巧，能攜至惡劣環境拍攝，因此曾以8K在地球南、北極，甚至外太空拍攝節目，他笑說「你想得到的地方，我大概都去過，在NHK科學部門25年來，不知道世界環遊幾圈，如果當初能以8K拍攝，就可以留下更多、更真實美麗的影像，未來可以好好應用」。

NHK與法國羅浮宮合作，進駐40多天，拍攝100多小時；柴崎壮秀出拍攝該館典藏的《蒙娜麗莎的微笑》影片，畫作的細節令觀者稱奇。柴崎壮認為「8K拍攝讓畫家纖細的畫風與筆觸，都完整呈現給觀者」，也提到8K可以將肉眼所及的解析度、清晰度完整紀錄。

目前NHK也以8K拍攝全球人類遺產，如馬雅文明、埃及金字塔。疫情期間因為外景拍攝受限，該團隊改在日本拍攝在地風貌，如山梨縣的葡萄、紅酒與北海道大雪山。柴崎壮強調，改變拍攝視角、專注特定主題，「透過8K審視自己故鄉與產業，可以拍攝到日常的生動與美麗，讓在地民眾也很開心」。

更進一步的發展是，NHK與日本太空組織JAXA合作前進火星拍攝8K影像，柴崎壮說「目前正進行振動測試，我們在等待火箭成功發射，將可以上到火星的衛星」，目前NHK計畫2027年登陸火衛一（Phobos），並於2029年將拍攝的8K火星影像傳回地球。

負責聲音工程的立體聲專家浜中邦基（Kunimoto Hamanaka）提到NHK發展出8K能運用的22.2聲道收音方法，透過上中下三層，呈現出非常立體的拍攝現場聲音。浜中邦基說「如何佈設麥克風，讓體育等活動現場的氣氛與聲音重現，我們甚至在花式滑冰現場，將麥克風埋入冰中，以求最真實的現場音」。此外，也運用8K戶外轉播車進行各項現場轉播，並嘗試以衛星實況，8K拍攝、轉播日本長岡花火大會活動。

NHK一行人日前抵台，隨即前往內湖碧山巖，以半天時間用8K拍攝廟宇內外，並迅速作出8K短片。負責8K後製剪輯、調光的滝邦宏（Kunihiro Taki）在工作坊現場以蘋果筆電進行節目的軟體編輯、調光等工作流程解說。由於高動態範圍成像（HDR）發展成熟，他強調，「拍攝時會刻意減光，保留拍攝現場細節」再藉後製將畫面暗部調亮、清楚呈現。

NHK柴崎壮會後提到，由於軟硬體技術的進步，現在已能運用隨身機器拍攝，並迅速後製出8K內容，「這在兩年前是無法想像的」。他也說「我們希望用最新的技術與器材，並且採更低的預算拍出更好的東西，過去我們用4K拍，未來會改採8K，讓影音內容更精準、完整地流傳後世」。