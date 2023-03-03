可憐浪貓遭路殺。（翻攝臉書社團我們是新店人!! 靠北靠木，新店好黑特）

可憐浪貓遭路殺裝紙箱等火化 竟遭回收大嬸鞭屍丟地上

新北市新店區1名網友，今（3日）清晨5點多開車在路上看到車禍往生的浪貓，於是向附近的超商要個紙箱，將貓屍放進紙箱，並拿回店門口角落擺放，然後聯絡寵物天堂接去火化，預計10點處理，沒想到一名回收大嬸，推車經過店門口，發現紙箱後他翻開紙箱發現有貓屍，後退了一步，沒想到他竟上前將箱子拿起，然後將貓屍直接倒在地上，拿著箱子揚長而去。

網友出門發現調閱監視器，並將整個過程PO在臉書社團，「我們是新店人!! 靠北靠木，新店好黑特」PO文描述整個過程並質問，「把浪貓直接給我倒出來在地上，祂已經是面目全非臟器外露了，怎麼可以倒出來紙箱拿著就走掉，又在鞭屍一次，我開門出來看到真的超難過了，有沒有認識這位阿姨的，就問問她心都不會痛嗎？」

不少網友留言痛罵回收大嬸，「太扯了！可憐之人必有可惡之處，不該因為對方的職業，就放過她！」，「對逝去的生命都不尊重。也不好說她什麼 因為根本不配 人對話是要和人」。