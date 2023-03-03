據西方財經媒體引述知情人士報導，大陸最大的電子代工廠富士康在印度設廠後，最近計劃再加碼投資7億美元在印度建設規模達10人的新廠，新生產線可能用於接手從大陸轉移到印度的iPhone產能。

《富比士》引述《彭博》報導說，蘋果iPhone最大的代工廠富士康計劃投資7億美元於印度南部卡納塔克邦（Karnataka）建立新的工廠，這可能會大幅擴大蘋果iPhone在印度的產能。印度官員表示，由於對中國供應鏈的擔憂，蘋果希望將iPhone產能的25%轉移到印度。

報導說，新的工廠面積約1.2平方公里，工廠除了用於生產iPhone之外，也有可能用於電動車零件生。工廠預計雇用10萬名員工，大約是富士康在大陸最大的鄭州廠員工數的1/3。這次的投將是富士康迄今為止在印度最大的單筆投資之一，未來中國可能面臨失去全球最大消費電子產品生產國地位的風險。

報導指出，富士康鄭州廠去年底因疫情封控而產量大跌，使蘋果重新審視在中國的供應鏈。蘋果和其他美國品牌正依靠供應商尋找替代地點，比如印度和越南。分析師指出，位於印度班加羅爾附近的新工廠可能將iPhone產能的份額從目前的5%提高到10-15%。不過，投資和項目細節仍未敲定，計劃有可能發生變化。

富士康在印度的投資可能是為了與蘋果的政策保持一致。報導表示， 去年北京嚴厲的防疫封控措施嚴重影響蘋果在中國的業務，富士康鄭州廠也爆發抗議事件，導致iPhone生產受到影響，造成2022年iPhone 14系列的生產目標減少了近600萬台。