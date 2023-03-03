大陸女神迪麗熱巴和秦嵐今（3日）出席同場美妝品牌活動，2美女同框讓網友都激動不已，而秦嵐和迪麗熱巴相差13歲，但絲毫不輸，超美畫面曝光引起熱議。

迪麗熱巴以一襲金色貼身禮服亮相，不僅胸前大開辣露雪白酥胸，轉身更是火辣，背後大挖空露裸背，引來粉絲驚呼連連，而秦嵐也不惶多讓，穿上細肩帶長禮服，低胸設計讓渾圓美乳呼之欲出，好身材令人驚艷不已。

秦嵐和迪麗熱巴生圖狀態超好。（圖／取自微博）

而2大美女也罕見同框，雖然中間還夾著品牌方，但畫面依舊美到驚人，網友也紛紛熱議，「熱巴狀態真的好絕」、「怎麼看都是迪麗熱巴好看」、「秦嵐一點不輸」、「看不出年齡差」、「兩個大美女都好美」。

網路上也流出不少路人和媒體拍的生圖，可見2人即使在沒有修圖下，依舊狀態超能打，令人驚艷不已。其實，迪麗熱巴近來頻被傳和星黃景瑜熱戀，甚至還有懷孕傳聞，雖然女方公司多次否認，並揚言提告，但仍止不住傳言，直到近日她露面，完全看不出生產過的痕跡，身材依舊火辣，小腹更是平坦，似乎直接打破謠言。