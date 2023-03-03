C3.ai在2日盤後公布上季營收6,670萬美元，雖較去年度同期下滑4％，但優於華爾街預期的6,425萬美元。上季淨損6,320萬美元，經調整後每股虧損0.06美元，與去年度同期的0.07美元相比虧損縮小，也小於華爾街預期的0.22美元。
C3.ai預期本季（2至4月）營收約在7,000萬至7,200萬美元之間，高於華爾街預期的6,990萬美元。儘管本季調整後的營業虧損仍有2,400萬至2,800萬美元，但希伯宣稱今年度（4月底止）結算前將達到正現金流，並在未經會計調整的情況下達到獲利。
人工智慧（AI）軟體公司C3.ai上季（1月底止）財報優於預期，且創辦人兼執行長希伯（Thomas Siebel）宣稱企業用戶對AI軟體服務信心大增，看好市場前景，激勵股價在3日盤前暴漲15％。
C3.ai在2日盤後公布上季營收6,670萬美元，雖較去年度同期下滑4％，但優於華爾街預期的6,425萬美元。上季淨損6,320萬美元，經調整後每股虧損0.06美元，與去年度同期的0.07美元相比虧損縮小，也小於華爾街預期的0.22美元。
C3.ai預期本季（2至4月）營收約在7,000萬至7,200萬美元之間，高於華爾街預期的6,990萬美元。儘管本季調整後的營業虧損仍有2,400萬至2,800萬美元，但希伯宣稱今年度（4月底止）結算前將達到正現金流，並在未經會計調整的情況下達到獲利。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。