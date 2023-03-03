第10屆立法委員南投縣第二選區缺額補選，將於明（4）日投票，根據中選會公告，候選人名單及號次分別是（1）蔡培慧（2）林明溱（3）魯昱君 （4）陳聰鑑。

南投縣第2選區包括南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、水里鄉及信義鄉，俗稱濁水溪線。

中選會表示，為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，是日以放假處理。選舉區外之機關、學校、團體、事業機構員工依規定不放假，但戶籍設在選舉區並具投票權者，得比照選舉區內員工投票日放假之規定辦理。