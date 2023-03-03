今年是中國國家主席習近平倡導「一帶一路」十周年。面向下一個十年，中方怎樣發展「一帶一路」並防範增加債務的風險？大陸全國政協新聞發言人郭衛民表示，中國在推進共建「一帶一路」的過程中，始終遵循國際慣例和債務可持續的原則，推動建立長期、穩定、可持續、風險可控的投融資體系。國際上不時出現一些聲音，聲稱中國大陸製造了「債務陷阱」，這種說法無中生有，沒有事實根據。

大陸全國政協十四屆一次會議新聞發佈會今天下午在人民大會堂一層新聞發佈廳舉行。針對近十年來「一帶一路」發展，郭衛民總結成績：

一是國際感召力不斷擴大。截至今年2月中旬，中國已與151個國家、32個國際組織簽署合作文件200多份。二是務實合作深入推進。既有一些重大項目，比如中寮鐵路全線開通運營，比雷埃夫斯港運營良好，同時又有一批「小而美」的農業、醫療、減貧等民生項目，相繼在沿線國家落地。2013年至2022年，十年間中國與「一帶一路」沿線國家年度貿易額從1.04兆美元增至2.07兆美元，將近翻了一倍。三是文化交流持續加強。建立了「魯班工坊」等系列文化交流和教育合作品牌，「絲綢之路」國際劇院、博物館、藝術節等聯盟運行良好。在沿線國家也建立了媒體、智庫合作交流機制，人文交流全面展開，加強了中國與這些國家的友好交流和合作。

針對怎麼防範債務風險的問題，郭衛民表示，中國在推進共建「一帶一路」的過程中，始終遵循國際慣例和債務可持續的原則，推動建立長期、穩定、可持續、風險可控的投融資體系。中國始終堅持以經濟和社會效益為導向，根據項目所在國實際情況為項目建設提供貸款，避免給所在國造成新的債務風險和財政負擔。

郭衛民表示，中國以平等參與、利益共享、風險共擔為原則，與29個國家共同核准了《「一帶一路」融資指導原則》，引導共建國家政府、金融機構和企業在使用資金時重視債務可持續性。中國發佈了《「一帶一路」債務可持續性分析框架》，助力共建國家提升債務管理能力。需要強調的是，「一帶一路」建設主要涉及的是基礎設施和生產領域，為共建國家帶來了有效投資，增加了優質資產，促進了當地的經濟增長和民生改善。

郭衛民表示，中國大陸也注意到，國際上不時出現一些聲音，聲稱中國製造了「債務陷阱」，試圖抹黑共建「一帶一路」，抹黑中國大陸形象。這種說法無中生有，沒有事實根據，是別有用心的。這些雜音和噪音無法干擾、阻礙「一帶一路」建設。

郭衛民表示，今後，中國將以「一帶一路」倡議提出10週年為契機，進一步加強基礎設施互聯互通，不斷提升貿易投資質量和效益，持續深化人文領域交流合作，穩步拓展在綠色發展、公共衛生安全、數位領域等方面的合作新空間，完善風險防控體系，推動「一帶一路」建設取得更大進展，繼續為全球經濟合作提供新動能、開闢新空間。

郭衛民表示，近年來，大陸全國政協圍繞「一帶一路」創新合作、「一帶一路」綠色發展，促進人文交流和民心相通等主題，通過開展專題調研、舉辦雙周協商座談會、召開提案督辦會等多種方式協商議政、凝聚共識。全國政協在「一帶一路」方面開展了大量工作，下一步將繼續開展相關工作，助力「一帶一路」建設扎實向前推進。