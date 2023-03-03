大陸第十四屆全國政協第一次會議明天開幕，今日舉行預備會議，審議新一屆政協主席團成員、主席團會議主持人和秘書長名單。據報主席團成員共323人，有多名身兼全國政協常委的港區政協委員，包括唐英年、林建岳、李家傑、陳馮富珍、蔡冠深、譚錦球、吳良好等；但名單未包括現任政協常委李澤鉅，意味將不再連任常委。

香港商業電台報導，李澤鉅回應表示，他自1998年起擔任政協已25年，未來5年亦會繼續；而自2003年開始，已經連續4屆出任政協常委，可能是港人長時間肩負相關職務的其中一項紀錄。