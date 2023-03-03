南投立委補選明天投票，副總統、民進黨黨主席賴清德今天到蔡培慧選前之夜站台，賴清德致詞時說，南投比台南更早民主化，向大家道歉民進黨幾十年來欠缺團結，無法得到鄉親支持，讓大家失望，這次選舉不僅關係南投未來，更關係台灣的未來，這一次要改變南投命運。

賴清德說，蔡培慧在很多場演講都流眼淚，他也聽得想流淚，肯定蔡培慧苦讀出身，讀到博士；921地震隔天東西收一收回到南投投入重建工作，對南投的愛，對鄉親的愛讓我他很感動；去年九合一欽佩蔡培慧站出來選縣長，這次又出來參選立委，為南投爭一口氣的決心令人欽佩。

賴清德表示，一次又一次來到南投，是因為很憤慨，南投人對林明溱那麼好，選什麼上什麼，既然林明溱當過鎮長、立委、縣長卻無法帶動南投發展，還要出來選立委，就是擋掉南投跟年輕人的機會。

蔡培慧的媽媽今天也上台替她加油，賴清德說，蔡培慧的媽媽把疼愛的女兒獻給南投，希望鄉親能像培慧爸媽一樣，疼惜、支持他，明天把票投給蔡培慧，改變南投的命運。