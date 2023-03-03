美國聯邦調查局搜查堪薩斯州的KanRus貿易公司，並逮捕公司2名負責人，他們涉嫌向俄羅斯出口航空電子零件，並提供維修服務。

被捕的2人分別是59歲的布亞諾夫斯基(Cyril Gregory Buyanovsky)和55歲的羅伯森(Douglas Robertson)，均被控串謀、非法出口管制商品、偽造和未提報電子產口出口資料，以及違反美國法律走私商品。

聯邦調查局提供的資料顯示，該公司向俄羅斯對口公司提供西方航空電子設備，並提供後續的維修服務或設備更換。自 2020 年以來，被告以變造、隱瞞和錯誤陳述出口產品的真實用戶、價值和最終目的地，以利用第三國轉運物品，來規避美國出口法。

形號KT-74的民用飛機應答器，同樣不准出口俄羅斯。(圖/EBAY)

根據美國司法部的一份聲明，即使在 2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭之後，該公司對俄羅斯的服仍在繼續。已查到2月28日，該公司試圖向俄羅斯出口航空電子設備的報表。

在報告中提到，不明公司向布亞諾夫斯基的公司申購了好幾台KT-74，這是一種飛機使用的訊號與座標應答器，從去年2月開開，陸續訂購8台之多。不過這批貨物後來被扣留。

該公司網站還列出自己的服務對象，提到「專門為俄羅斯和獨立國協會員國提供民用飛機的必要設備」，網站還有俄羅斯國旗。