德國總理蕭茲預定3日訪問華盛頓，與美國總統拜登舉行峰會。據美媒報導，鑒於烏克蘭局勢，蕭茲會晤拜登期間，可能提出將德國部分彈藥生產轉移到美國的問題。

拜登和蕭茲將舉行閉門會談。這將是他們的第二次會晤。第一次會晤在蕭茲就任德國總理後於2022年2月7日舉行。

美媒指出，烏克蘭一直在喊炮彈不夠，還想得到更多的德國產坦克和防空系統彈藥。對此，柏林方面正研究在歐盟範圍內聯合採購的可行性，但布魯塞爾的官僚主義可能會減緩進程。報導說，將部分生產改到擁有很大生產能力的美國，是可能的解決方案。

據俄媒報導，俄羅斯此前已向包括美國在內所有向烏克蘭提供武器的國家發出照會。俄外長拉夫羅夫曾指出，任何包含向烏克蘭提供武器的物資都將成為俄方的合法目標。俄外交部還表示，北約國家向烏克蘭供應武器是「在玩火」。克里姆林宮發言人培斯科夫指出，西方向烏克蘭輸送武器無助於俄烏談判的成功，而且會產生負面影響。

美國政府一位高級官員2日告訴記者，美德領導人峰會將具有「工作性質」，預計烏克蘭問題將成為一個關鍵議題。除了烏克蘭問題，兩國領導人極有可能觸及全球議程上的一些問題，包括為即將到來的7月北約峰會做準備，以及「其他一些挑戰」。

這位美國官員說，正如白宮預期的那樣，議程上的一個重要議題將是中國。他說：「在烏克蘭局勢的背景下，中國問題很有可能也將被觸及。迄今為止，我們還沒有看到中國在武器方面幫助俄羅斯。但是，顯然，我們正在密切關注這一情況，對俄羅斯採取的每一步措施都會加劇中國與歐洲和世界其他國家合作的困難」。