桃園市復興區羅浮溫泉2021年11月開幕，深受遊客喜愛，為北橫觀光亮點之一，不過業者為配合內外部設備優化，預計自4月1日起暫停營業約6個月，未來將提供更加完善的泡腳、泡湯設施，已購買票券的民眾，可於3月31日前至櫃檯辦理退票，但票券沒期限，恢復營業後仍可使用，屆時每持有5張票即加碼贈送1張招待券。

業者表示，為配合溫泉管線與泡腳池改善工程，羅浮溫泉自4月1日起將暫停營業，目前預計暫停營業6個月，不過恢復營業時間仍要視工程實際進度，屆時將另行公告，若有不便之處敬請見諒。桃市府風景區管理處表示，外部泡腳池與內部的部分設備，使用一段時間後發現可再優化才會整修，提供更完善的泡湯體驗，工程預計下周決標。

至於已購買票券的遊客，業者說明，日前已購買優惠聯票者可於3月31日前的營業日，備妥未使用票券與原始發票，到櫃檯辦理退票，不過由於票券沒有使用期限，若不打算退票，屆時恢復營業後仍可使用，且每持有5張未使用的有效票券，就加碼贈送1張免費招待券。