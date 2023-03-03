知名百萬YouTuber Joeman（九妹）日前與超商合作，推出一系列聯名商品，舉凡微波食品、御飯糰、飲料等等。豈料，商品推出後卻在網上引發兩極評論，且因為售價偏高，一般大眾普遍貶大於褒，對此，身為乾媽的吳淡如今(3日)發文力挺，指出：「我今天會慢慢吃，告訴你前三名是什麼！」

Joeman日前與超商推出聯名商品後，有網友在Dcard上以「這波7-11跟Joeman聯名是不是雙輸呀」為題發文，在網路上引起熱議，不少網友因為商品的價格過高，認為他將民眾當成是「韭菜」，紛紛留言抨擊。此外，也有人曬出商品擺在貨架上被貼上「i珍食」的六五折標籤仍乏人問津的照片。

吳淡如今日在臉書上發文，指出自己剛回台，跑去便利商店買午餐，「因為看到有一張臉很像乾兒子，我今天會慢慢吃，告訴你前三名是什麼」，並指出：「肯定不是業配文。」此外，還曬出證據照片，只見照片中，出現Joeman的御飯糰、微波食品、飲料、草莓大福的照片。

貼文一出後，Joeman除了在底下回應：「哇哇哇，太猛了」，更以IG限時動態的方式轉發貼文並附上三個愛心的符號。而網友們也紛紛留下自己對於聯名食物的看法，「抹茶拿鐵的抹茶有點苦」、「三明治真的比較好吃」、「心目中排名第一是咖哩雞排烏龍麵，第二奢華海鮮丼三角，第三是醬燒烤雞蛋三明治！」