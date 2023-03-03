「數位經濟」是近年來的熱詞，也成為中國國家經濟新的重要增長點。大陸全國政協新聞發言人郭衛民表示，中國大陸數位經濟在關鍵元器件和工業軟體等核心技術上仍面臨著「卡脖子」風險，必須抓緊補齊關鍵短板，夯實數字經濟發展基礎。

大陸全國政協十四屆一次會議新聞發佈會今天下午在人民大會堂一層新聞發佈廳舉行。針對「數位經濟」的發展，郭衛民表示，「數位經濟」現在越來越重要，對國民經濟的發展促進作用越來越大，而且社會公眾對它的認識也越來越加強，大家越來越認識到「數位經濟」對未來發展的重要性。現在它已經滲透到我們生活的方方面面，很多民眾，尤其年輕人對於5G、大數據、人工智慧、雲計算還有區塊鏈等等都耳熟能詳。最近一些新技術產品的投入使用，也引起了社會公眾的廣泛關注。

郭衛民表示，大陸全國政協對「數位經濟」的發展是十分重視的，近年來將「數位經濟」發展作為協商議政的一個重要議題，充分發揮人才和智力的優勢，積極助力「數位經濟」的發展，包括每年的提案、召開協商會，政協常委會還專門聽取關於「數位經濟」發展的報告，媒體也做過不少報導。

郭衛民表示，去年5月，大陸全國政協在前期深入調研的基礎上，召開「推動數位經濟持續健康發展」專題協商會，會前和會議期間，170多位委員通過線上線下相結合的方式，圍繞數位經濟發展中的難點、重點和堵點發表意見，提出建議。委員們認為：數位技術對於改造提升傳統產業、促進經濟增長具有重要意義，而且是構建現代化經濟體系的重要引擎，對未來發展起著重要作用。

郭衛民表示，中國大陸數位經濟在關鍵元器件和工業軟體等核心技術上仍面臨著「卡脖子」風險，必須抓緊補齊關鍵短板，夯實數位經濟發展基礎；要加快數據流通市場化建設，用好用足數據資源；要推動數位經濟與製造業融合，促進傳統製造業轉型升級；主動適應數位經濟發展特徵，既要防範安全風險，又要防範發展受阻的風險，把監管納入到法治框架之中；要加強安全體系建設，築牢中國數位安全屏障。委員的很多建議都向政府有關部門報送，發揮了積極的作用。

郭衛民表示，在建言資政的同時，許多科技界和企業家委員積極投身實踐，致力於數位經濟研究和應用，推動數位技術賦能高質量發展。