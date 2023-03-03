本土劇女星游詩璟以主持人身分發跡，後來轉往戲劇領域，出演《戲說台灣》、《世間情》、《美麗人生》也交出亮眼成績單，2月初她到新店區拍戲，排隊等著進停車場，結果1個月後，收到民眾檢舉「車輛併排」的罰單，讓她發文表示自己滿頭問號，引起網友熱議，對此，游詩璟做出回應了。

游詩璟PO文表示，新店的通告是下午5點，由於還是上班時間，因此準備右轉駛入地下停車場的車輛很多，自己也在排隊行列中，配合警衛指揮前進。游詩璟還原現場環境，指出該條馬路是單行道，且有兩個車道，並曬出行車紀錄器畫面為證，確實有其他車輛在車道行駛，沒想到事隔一個月，竟收到600元罰單，其中，在違規事實那欄寫道：「併排臨時停車」，讓她滿頭問號大嘆：「以後我該怎麼排隊等待右轉下停車場停車呢？」

見此，網友在留言區分成兩派討論，擁護者認為：「可以投訴看看能不能免罰」、「吃飽太閒的人滿滿皆是」、「為什麼總是乖乖的人受害！」，反對者則說：「在只有一線車道的地方排停車場，都沒想過會不會影響交通，只會靠背被檢舉」、「發這文擺明就是來討拍的，被洗臉也是剛好」、「在只有一線車道的地方排停車場，都沒想過會不會影響交通，只會靠背被檢舉」。

游詩璟看完大家的回覆後，重申自己是「滿頭問號」，發文並非討拍或者爭取申訴，純粹是自己對新店不熟悉，不清楚路段是單向還雙向，並強調她的車排在後面，根本不清楚出入口有告示牌，因此第一反應自然是一起排隊，更何況現場不遠處有警察局，且有警衛指揮交通，若真的不能排隊，早就被趕離了。之後，游詩璟轉發相關新聞，並在貼文寫道：「希望該路段和規劃能有所改善。」