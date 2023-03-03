香港女星劉燕妮（Rika）過去曾參加過香港小姐選美比賽，還獲得「嫩版徐若瑄」的封號，雖然沒有得名但也受到不少節目邀約，在真人秀《G-1格鬥會》中被對手打傷有陰影，2016年宣布退出演藝圈。劉燕妮消失幕前後，傳出與富二代交往，還不時在社群放閃，令人稱羨；豈料，近日有民眾在香港街頭的討債海報上，看到劉燕妮遭點名還錢，還放上她被痛毆到鼻青臉腫的照片。

劉燕妮在2016年5月2日在臉書粉絲專頁宣布，要退出演藝圈，她曾表示雖然很喜歡幕前的工作，但不願意受太多委屈，「被誤解時有理說不清，被刻意攻擊時不能回應」；當時劉燕妮透露未來計畫，會與朋友們投資做生意和出國讀書進修。

有網友爆料在香港街頭看到劉燕妮被追債的海報。（圖／摘自微博）

其實劉燕妮能毅然決然的退出演藝圈，有一說是她與大陸富二代熱戀，她在錄製真人秀《G-1格鬥會》受傷後，直接與男友到美國旅行，還時不時在社群上放閃，更豪奢地搭乘私人飛機、到處購物或在豪宅裡打高爾夫球，還甜蜜地告白，「沒遇過如此完美的人」。

不過，近日有香港民眾在街頭的垃圾桶或電線桿上，發現討債海報的主角居然是劉燕妮，寫上大大的幾個字，「過氣港姐劉燕妮Rika Lau欠債還錢，天經地義」，還痛批「不要以為自己是明星就可以借錢不還錢」；海報上還有她被毆打到鼻青臉腫的照片，但有粉絲澄清那是當初在《G-1格鬥會》受傷的，應該不是最新近況。而消息曝光後，劉燕妮的IG也從公開變成不公開，令網友看了一頭霧水。