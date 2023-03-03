南投立委補選明天將投票，蔡培慧今晚舉辦選前之夜，蔡英文總統、賴清德副總統都前往站台，蔡培慧談到爸爸在她投入921重建工作時寫給她，要她「為自己服務」數度淚崩，媽媽也上台替她加油，直說「你是最棒的」。

蔡培慧說，爸爸在17年前過世，921災後她投入重建工作，過年時爸爸寫給她一張字條，內容是「南北奔波就學就業辛苦了，要注意身體健康，生涯也要規畫了，找個時間為自己服務，不要總是在外面奔波，祝福你心想事成。」至今她一直將字條收在皮包，也相信爸爸在天上看顧她。

蔡培慧邊念字條邊哭，她媽媽也上台擁抱她，並未她加油表示「你是最棒的」，蔡培慧的媽媽說，對手說蔡培慧是空降，但她就是正港南投鹿谷人，為什麼她女兒不能選？

蔡培慧談到她小時候在南投長大的經驗，她說，爸媽都在外地工作，只有假日能回來看她，爸媽要離去時她總是裝睡，不想面對爸媽又要離開去工作這件事；國小6年級時，她搭公車到文化局去領獎，當時的南投還有公路局、轉運站，規畫似乎比現在還好，看到現在的南投，她決定要把大家的苦痛、南投的未來放在心裡好好打拚。

蔡培慧說，她不要讓年輕人在南投找不到工作，因此要設科學園區；她媽媽的肺部開刀3次，最近又驗出不好的東西，不能開刀，只能用標靶治療，但南投至今仍沒有大醫院，她已經跟彰基院長協調400床病床，奔波2年多，終於有地方、中央來幫忙，雲林有台大、成大醫院，為什麼林明溱執政下南投卻沒有？

蔡培慧強調，自己何德何能受到大家疼惜，今天有大家來挺她，明天這票是決定南投的未來，投給她讓南投向前走。