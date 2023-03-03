傅堃銘（前）也是未來台灣相當被看好的游泳項目年輕新秀。（全國游泳協會提供）

2023春季游泳錦標賽3日進行第2天賽程，今年共有多達1208人參賽，從上午8點半就展開預賽賽程，前一天在男子200公尺蝶式表現突出的奧運國手王冠閎，3日在100公尺自由式沒意外挺進決賽，決賽出發雖略有暇疵，但仍以50秒83摘金，而引人注目的高中潛優小將傅堃銘走出罕病困擾，兩天下來已經包辦200、400混雙金，他更揚言：「4月全中運要拚達亞運標！」

傅堃銘來自東奧國手王星皓母隊台中市東山高中，兩年前就被送到國訓中心擔任王星皓的陪練，屬於大賽型的傅堃銘在去年6月就在法國舉行的世界中學運動會於400公尺混合四式游出個人最佳的4分24秒17，為台灣奪下唯一1面游泳金牌，但其實傅堃銘是患有亞斯伯格症的小孩，但他現在已經走出罕見疾病的困擾，並且積極正向面對，也認為對自己的游泳訓練並沒太大影響。

傅堃銘這次也剛以潛優選手身份到日本靜岡移訓回台，這次在春季泳賽第一天400混游出4分24秒83毫無意外摘金，成績超越了去年全中運的4分26秒11，只是距杭州亞運參賽標準4分22秒86還有些許距離；今200混上午預賽也游出全場最佳2分07秒16（亞運標2分02秒09），下午決賽再飆出全場最佳的2分04秒37，傅堃銘指出：「應該還可以更好，因為在日本集訓多以技術訓練為主，練的量雖然多，但以姿勢調整為主，而且剛回來也比較疲勞。」

前一天表現精彩的王冠閎，3日只有參加18歲組男子100自，王冠閎在前年成大全大運才創下100自49秒52全國紀錄，上午預賽小試身手游出51秒69，但下午決賽起跳出現暇疵，他說：「一般站上台我會用腳大姆指扣住起跳台後再起跳，但沒想到還沒扣好就起跳，出發就慢了一步。」

王冠閎不滿意自己的發揮，教練黃智勇卻認為王冠閎在這樣的條件下表現「已經不錯了」，他說：「這次比賽人數很多，下次決賽包括裁判等人都是沒有休息就直接開始，冠閎上午比完回去休息也快2點，下午也沒什麼熱身就下場，除了出發略有缺點外，有這成績已經難能可貴。」