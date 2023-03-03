台灣手搖飲料店眾多，大街小巷隨處可見，一名網友好奇，有人說飲料店是「暴利」，但為何上網查詢後，卻看到諸多頂讓的訊息，甚至還有人不惜狂送設備賠本也想要頂讓，貼文一出，引發熱議，就有內行網友指出，「店租」及「加盟金」，才是真正讓人打退堂鼓的原因，大嘆：「真的會虧爛」。

原PO在PTT八卦板發文表示，常看到有網友說「飲料店是暴利」，但他實際去PTT創業板查詢，卻發現一堆飲料店想要頂讓，不只費用低廉，連設備都大方贈送，讓他不禁好奇「飲料店好賺，怎麼會一堆人頂讓？為什麼有一堆大品牌不再開放加盟？暴利，有人還不賺到底是為什麼？」

貼文一出，引發網友留言討論，「除了新發展區域，舊區都快飽和了」、「滿街飲料店，可取代性高到不行」、「飲料很好賺，但一窩蜂把客群分散掉，就會很難賺」、「也要有人買才會暴利啊」、「完全競爭市場，賺不到什麼錢」、「有客潮，自己脫離品牌時才叫暴利」。

對此，有內行網友指出，「店租」和「加盟金」才是真正讓人撐不下去的原因，「毛利高但幾乎都貢獻給店租」、「只有店面是自己的能玩，不然房租、人事成本、店租、水電等開銷很可怕」、「光房租一天就要做幾杯義工」、「最賺的是加盟業者跟房東」、「暴利是給加盟上游的」、「底下加盟的真的虧爛」。