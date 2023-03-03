前空手道國手洪紫瑛長年關注長輩與特教生權益議題，2014年回到外公家林邊鄉開咖啡店，藉此平台施展抱負，但咖啡店的量能有限，為此，她成立屏東縣林邊鄉體育適應體育委員會，並發起長輩與特教生融合學習運動計畫，盼讓這群老、小孩看見自己的無限可能，可惜有3名長輩還沒等到計畫實施就已過世，她不諱言有遺憾，不過她會為更多弱勢老幼堅持下去。

9年前，身為台南人的洪紫瑛回到林邊鄉的外公家開咖啡店，但她為的不是要賺錢，而是她知道有一群弱勢或獨居的長輩等著她去照顧。她說，外公外婆過世後，看著這群長輩總是感覺心有戚戚焉，她好希望他們過得好。

前空手道國手洪紫瑛成立屏東縣林邊鄉體育適應體育委員會，並發起長輩與特教生融合學習運動，讓他們看見自己的無限可能。（謝佳潾攝）

除了長輩外，特教生也是洪紫瑛的牽掛，她發現長輩與特教生除了年齡不一樣外，並沒有什麼不同，他們都是這個社會弱勢的一群，但弱勢不代表沒有希望，尤其特教生還那麼年輕，肯定也能擁有自己的一片天，而如何激發他們的信心，從「適應體育」著手最適當。

前空手道國手洪紫瑛成立屏東縣林邊鄉體育適應體育委員會，並發起長輩與特教生融合學習運動，讓他們看見自己的無限可能。（謝佳潾攝）

洪紫瑛說，「適應體育」的宗旨就是調整運動方式，讓有身心障礙的民眾也能參與，目前北部或都市都很重視，但發展這個需要較龐大的經費，不是咖啡店的量能可以負荷，因此決定成立屏東縣林邊鄉體育適應體育委員會，藉寫計畫爭取經費，讓更多人受惠。

前空手道國手洪紫瑛成立屏東縣林邊鄉體育適應體育委員會，並發起長輩與特教生融合學習運動，讓他們看見自己的無限可能。（謝佳潾攝）

2019年，該委員會正式成立，洪紫瑛積極寫計畫，一邊辦活動服務長輩，一邊帶特教生外出比賽，去年還獲得2023夏季世界特殊奧林匹克運動會選拔賽融合滾球冠軍，她開心道：「你看，他們是真的可以，只是需要機會！」

今年過年前，她計畫發起長輩與特教生融合學習運動，她認為讓老人、小孩一起運動會激起不一樣的火花，在計畫通過後，她興高采烈地告訴長輩這項好消息，長輩聽聞後也非常期待，不料計畫還沒實施，就有3名長輩先過世了，洪紫瑛為此難過不已。

但洪紫瑛並未因此喪氣，她打起精神持續推動計畫，終於3日開始共融學習運動的首堂課，老的小的玩在一塊好不開心，彼此間還會有交流，她感動地說，這個社會很友善，弱勢長輩能承歡膝下，特教生也能與人正常相處，一點問題也沒有。

她不諱言，這種計畫實在不好申請，但在縣長周春米積極推動長照政策下，長照與特教的需求逐漸被看見，此次的運動也很感謝縣議員黃盈裕、林邊鄉長鄭慶堂、鄉代表會主席陳順豐、副主席謝明鐘等人親臨現場支持，長輩與特教師生都很感動。