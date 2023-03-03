台南市議會正副議長選舉賄選案，國人高度關注民進黨主席賴清德如何進一步處置。國民黨立委賴士葆今指出，民進黨籍正副議長邱莉莉、林志展曾指議長選舉過程尋求政黨合作有請示中央黨部，也就是中央黨部事先知情，黨部當初到底是告誡邱要遵守法律規定或默許賄選？當年南市議長李全教還沒被起訴，時任市長賴清德就拒絕進議會，現在賴清德要不要以同樣標準要求市長黃偉哲不進議會表示抗議？

賴士葆今在臉書發文指出，台南正副議長賄選案，每票千萬元買票，檢方以行求、期約賄選及妨害選舉未遂等罪嫌起訴，正副議長等10人被求重刑，再次重創民進黨「清廉勤政愛鄉土」的招牌。賴清德不知道會不會懊悔2015年作秀過頭了，標榜對抗黑金、拒進議會232天，抗議李全教涉賄選擔任議長，突顯自己高超的道德標準。那時候，時任民進黨主席蔡英文更強調將來議長選舉改採記名制，避免黑金入侵議長選舉。

他說，幾年過去，黑金不只入侵議長選舉，爐碴弊案、88槍響案、光電弊案等，台南的議長選舉讓國人看到民主聖地蒙塵，台南真的變成賴清德當年所引述：「地獄最炙熱的地方，是留給出現道德危機時，仍然袖手旁觀的人」。

賴士葆說，賴清德已經當選黨主席，在此呼籲賴清德不可袖手旁觀，口頭宣示要打擊黑金，到底要落實全套還是只做半套，全民都在檢驗。上個月，民進黨中評會說要讓人民感受到司法是最後、最低的標準，黨紀會高於司法。現在邱莉莉等被起訴，檢方請法官從重量刑，民進黨現在說起訴不等於有罪，不知道賴清德如何回應這樣自打嘴巴的敷衍改革。

賴士葆指出，邱莉莉、林志展曾表示，議長選舉過程要尋求政黨合作，有請示中央黨部，也就是中央黨部事先知情，黨部怎可能不知道江湖行規的運作與價碼，應當知道他們可能會進行賄選，黨部當初到底是告誡邱莉莉要遵守法律規定或是默許同意？現在民進黨中央黨部不敢有進一步的補充回應，是否因為角色尷尬？當初如果告誡在先，現在啟動黨紀處分師出有名；如果當初態度默許，現在真不知要如何進行黨紀處分。

他說，如果按照邱莉莉所說，尋求他人合作不一定要有承諾和關係這樣的說詞，對照曝光的監聽文，顯然至今仍不願意誠實以對。

賴士葆也強調，當年李全教都還沒被起訴，賴清德就拒絕進議會，現在賴清德要不要以同樣的標準要求黃偉哲不進議會表示抗議？起訴書都寫到民進黨前中執委郭再欽打著黃偉哲的名義拉票，檢方卻從未約談黃偉哲，畫下停損點，曲意維護黃偉哲的態度明顯，這樣的司法無法贏得人民的尊重，改革司法、改革黑金說說罷了。