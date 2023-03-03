全球科技「新商機」爆發，繼電動車火紅後，ChatGPT更橫空問世，生成式AI未來商機龐大，帶動全球科技股迎接新牛市，股市行情正蓄勢待發。

新光創新科技基金經理人吳文同認為，全球股市受到歐美強勢科技主流股的領漲下，今年台股科技基金，透過主動選股策略，基金績效表現佳，更有望脫穎而出，建議投資人現階段可挑選績優科技基金分批布局，或透過「定期定額」長期投資策略，掌握科技長線趨勢財。

整體來看，吳文同預估今年台股電子股獲利將「先蹲後跳」，從產業趨勢來看，除半導體、消費性電子族群營運開始增溫外，伺服器、電動車等市場需求也持續強勁，建議投資人可以從利基族群中，挑選具備「新規格升級」、「新產品題材」的潛力股。

非電子股方面，繼疫情常態化後的受惠族群溫和上漲外，夏天將來，電力需求上升，加上核二停運，再生能源重要性增加，台灣能源股行情正加溫中。