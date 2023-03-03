第一金投信投資長曾志峰表示，升息進入尾聲，有利於高評級債券及高品質現金流的基礎建設等核心資產別，維持穩健收益表現；此外，成長型類股在升息壓力減輕，加上今年AI與創新科技等市場熱度高，衛星資產中較建議聚焦海外股票中的AI大趨勢主題及台股中的創新科技與中小型股等，以參與熱門科技題材成長動能。

曾志峰說，以核心資產而言，在信用資產的部份建議以大型企業所發行的投資等級債券，及具備穩健現金流的基礎建設、公用事業類股等，作為掌握定期收益的長線資產部位。

曾志峰表示，整體金融環境最差的狀況已過，隨著利率風險降低，接下來要面對信用風險提升階段，投資級債券殖利率水準攀升後投資甜蜜點到，財務體質佳能抗景氣逆風，加上進入升息尾聲，更有助於債券資產表現；基礎建設、公用事業類股則在長線民生需求穩定，與通膨轉嫁能力支撐下，每年企業皆提供穩定且具吸引力的現金除息等，提供參與投資該類標的長期穩定息收現金流的機會。

去年第四季以來表現亮眼的資訊科技類股，後續是否仍具備漲升動能呢？曾志峰指出，目前市場普遍預估，2023年的美國標普500大企業獲利仍呈現趨緩態勢，市場共識落在3％成長率，而高盛則預估零成長，不過，從過去20多年的指數成長動能看來，資訊科技產業仍將是貢獻標普500指數整體獲利動能的主要來源。

曾志峰表示，去年在供應斷鏈壓力、通膨與及升息影響下，獲利下修壓力已陸續反應，高利率敏感度的成長類股在升息壓力減緩後，以衛星資產配置而言，無論是海外股票或是台股投資，可望重新受惠如今年最夯的AI、ChatGPT等熱門題材紅利動能，帶動創新科技股後勢看好，整體成長潛力受期待，適合採取分批布局、定期定額投資策略。