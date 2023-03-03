男星李運慶和《我愛黑澀會》出道的洪詩交往2年多，去年11月求婚成功，羨煞旁人，近日又傳出好消息，小倆口已於上周登記結婚，成為正式夫妻，而洪詩今（3日）也曬出兩人一起去製作的手作婚戒Vlog，直呼「婚戒自己做，多了回憶也賦予意義」。

而對於登記結婚細節，李運慶的經紀人表示，當天見證人是勇兔和李運慶的圈外好兄弟，沒有邀太多人參與。至於婚禮最快應該要到明年，因為目前李運慶忙著照顧爸爸身體，還沒有時間籌備。經紀人再次強調洪詩沒有懷孕，兩人就是說好時間了就去登記。

此外，洪詩想要親自手作對戒，因為特別又有意義，因此上網作功課後，決定一起去製作木頭戒指，雖然中間發生意外小插曲，洪詩戒指還沒做好，就不小卡進手指了，怎麼樣都拔不出來，起初她不願意破壞戒指，因為「破壞了就跟他不是同一片木頭了」，但因為沒別的辦法，只好請師傅剪掉重做。

不過這次的經驗也讓她直呼「很特別，而且每一塊木頭都是獨一無二的，所以感覺又更有意義。」她也在社群分享合照，並表示，「手作的過程是屬於我們的回憶，加上每塊木頭的獨特性，以及木戒會依照每個人的使用習慣和時間產生細微變化，在木頭的年輪上，延續了屬於我們的意義」。