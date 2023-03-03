大樂透之前連續槓龜11期，頭獎獎金飆到3.68億，3日晚間由桃園市龜山區的「來就富商行」開出，幸運民眾一人獨得。據《ETtoday新聞雲》報導，經營該商行的林姓業者指出，開店到現在還沒開過大樂透及威力彩的頭獎，這次開獎前還碰到「災情」，開車壓到一大坨狗屎。

彩券行業者林先生受訪時指出，自己前段時間開車，壓到一坨非常大的狗大便，他更是笑說，情況嚴重到一周都沒辦法清洗乾淨，味道到現在都忘不掉，但沒想到最後真的出現「狗屎運」，店內開出大樂透頭獎，讓他直呼非常不可思議！

對於第一次開出大樂透頭獎，林姓業者強調，感覺不但自己開心，也為客人感到開心，但想起自己的車4個輪子都沾到了狗大便，還是忍不住說好臭、好大。

另沒中大樂透頭獎的民眾也別灰心，威力彩本期頭獎再摃，目前頭獎已連13摃，台灣彩券預估下期銷售額達4.3到4.7億元，且3月6日開出的頭獎更是上看11.5億元。