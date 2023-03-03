信報報導，「滬股通」和「深股通」股票標的範圍也將擴大至包含符合一定條件的上證A股指數或深證綜合指數成份股。據此，598檔在上交所上市的股票及436檔於深交所上市的股票將加入中華通證券名單。
此外，由於當前市場業務及技術系統無法支援以上特殊安排，部分符合納入港股通資格的公司股票，在本次深港通標的擴展時將暫緩納入。
港交所集團行政總裁歐冠昇表示，這次「滬深港通」南北向交易股票範圍的同時擴容對於兩地市場和廣大投資者來說都是好消息。這是互聯互通機制不斷發展和優化的又一重要里程碑。
港交所宣布，自3月13日起，互聯互通股票標的範圍將進一步擴大，屆時符合有關條件的在港主要上市外國公司股票將被納入「港股通」股票標的。據深交所公告，外國公司有歐舒丹、新秀麗、金界控股等獲納入。另外，渣打集團也獲納入。
信報報導，「滬股通」和「深股通」股票標的範圍也將擴大至包含符合一定條件的上證A股指數或深證綜合指數成份股。據此，598檔在上交所上市的股票及436檔於深交所上市的股票將加入中華通證券名單。
此外，由於當前市場業務及技術系統無法支援以上特殊安排，部分符合納入港股通資格的公司股票，在本次深港通標的擴展時將暫緩納入。
港交所集團行政總裁歐冠昇表示，這次「滬深港通」南北向交易股票範圍的同時擴容對於兩地市場和廣大投資者來說都是好消息。這是互聯互通機制不斷發展和優化的又一重要里程碑。
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