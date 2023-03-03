2名騎著摩托車的槍手於清晨時間，朝著足球巨星梅西（Lionel Messi）家族所經營的超市狂開14槍，還留下書面信息，撂下狠話威脅梅西本人，還揚言省長也是毒梟，不會保護他，梅西故鄉羅薩里奧（Rosario）當局表示，沒有人傷亡。

據《半島電視台》（Al Jazeera）3日報導，這起槍擊事件發生在本週四（2），中沒有人受傷，目前還不清楚襲擊者為什麼要針對梅西，以及羅薩里奧的Unico超市，這間超市由梅西的妻子安托內雅羅庫佐（Antonella Roccuzzo）家族擁有。

羅薩里奧市長哈夫金（Pablo Javkin）前往超市，並且對聯邦當局進行了抨擊，稱其未能遏制羅薩里奧與毒品有關的暴力事件的激增，該市位於首都布宜諾斯艾利斯西北方300公里。

警方表示，2名騎著摩托車的男子在凌晨時分向Unico的一家分店至少開了十幾槍，在紙板上留下了這樣的信息：「梅西，我們在等你。哈夫金也是一個毒販子，所以他不會罩你的。」

Al único tipo (Lio Messi) que les dió una alegría a estos negros durante este gobierno de mierda, lo amenazan? Hay que entrar con tanques y hacerlos cagar fuego.

Lo que tiene que vivir la familia de Antonella Roccuzzo en Rosario, bajo el Narco de Javkin, sin palabras. pic.twitter.com/76m8455kiz — X (@_Mister_Equis_) March 2, 2023

羅薩里奧所在的聖塔菲省司法部長阿雷娜（Celia Arena）說，這次襲擊相當於一個「黑手黨」團體所施行的「恐怖主義」，旨在恐嚇更多的人。

阿雷娜在社群媒體上寫道：「襲擊者的目的是故意在民眾中製造恐怖，使我們這些正在對抗犯罪暴的人望而卻步，因為他們知道這將是一個具有全球意義的事件。」檢察官表示，這是梅西的姻親第一次收到這種威脅。

目前梅西尚未對此事發表評論。梅西被許多人認為是有史以來最偉大的足球運動員，他在阿根廷受到尊敬，尤其是在去年12月他帶領國家隊在卡達贏得了36年來的首次世界盃勝利。

梅西目前為巴黎聖日耳曼隊效力，他的大部分時間都在海外，不過他經常回羅薩里奧，他在郊區有一個家。法國隊在社群媒體上發佈了一張梅西在週四（2）上午訓練的照片。