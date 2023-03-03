閨蜜變成「歸ME」！大陸有名人妻當初嫁給家境普通、收入普通且長相也普通的「三普男」，但因為雙方家長的保證與催婚下，便結了婚且生了孩子，但因為老公愛做偏門事業，常投資失敗，她只好回到職場工作，但因為擔心老公會趁這段時間偷吃，於是請了閨蜜來「監督老公」，豈料，在她外地工作後，竟然發現閨蜜穿著睡衣走進主臥室，讓她非常的心碎。

綜合陸媒報導，一名人妻與丈夫結婚後育有5歲兒子，當初她和丈夫結婚前，因男方家境普通、收入普通且長相也普通，一開始對丈夫的印象不好，但由於在長輩們的保證以及催婚下，才決定結婚。

然而，婚後丈夫愛做偏門事業，不願意腳踏實地賺錢，只想靠投資致富但往往是失敗收場，人妻只好回到職場工作賺錢，日前，公司派她到外地工作，但是擔心丈夫被著她偷吃，於是找了非常信任的閨蜜來「監督丈夫」。

人妻因公司安排到外地工作，她擔心老公偷吃便找閨蜜來「監督老公」，沒想到越發現2人背叛她。（翻攝自微博）

近日，人妻手機突然跳出家中監視器畫面，發現是兒子玩丈夫手機時意外啟動APP，她也想起5年前生完兒子後，請月嫂幫忙顧孩子，因此才在家中裝監視器，但兒子長大後，也沒請月嫂了，但也忘記曾安裝過遠端監視器。

豈料，人妻從手機看監視器畫面時，竟然看到閨蜜穿睡衣從她的主臥室走出來，她在更換不同監視器的視角，意外揭發丈夫與閨蜜的親密互動，閨蜜還抱子兒子喊「叫媽媽」，但遭兒子拒絕「妳才不是我媽媽」。

接著，人妻看見丈夫斥責兒子後，並向閨蜜表示「給我一點時間，等財產弄到手就離婚」，她看完之後超崩潰，沒想到被最信任的2人背叛，請閨蜜來「監督丈夫」卻變成「引狼入室」，於是她將影片證據保留後，即刻向公司請假回老家捉姦。

人妻一回到家後，果真看到閨蜜與丈夫衣衫不整的在床上，她非常生氣的表示「婚姻和爛男人我都可以不要，但是要帶走兒子，讓他們知道，背叛是要付出代價的」。