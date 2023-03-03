連兩晚地牛翻身！22：48宜蘭近海規模4.8地震 上下震動北部有感 22:502023/03/03 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／中央氣象局 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3日晚間10:48，台灣再度發生規模4.8有感地震，震央位在宜蘭縣府東北方20.4公里處，即為宜蘭近海，地震深度107.7公里。最大震度為宜蘭武塔、新竹關西2級；雙北、宜蘭、新竹、桃園、雲嘉南與花東地區都有1級。 20分鐘3連震！塔吉克、新疆邊境發生規模7.2地震 地牛翻身！宜蘭規模4.1地震 台北人也驚呼：晃了好大一下 土耳其世紀強震撕出300公里大裂縫！外媒：相當於台灣總長 #宜蘭 #近海 #上下震動 #有感 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 猛晃10秒！日本北海道深夜規模6.1地震 東京有感 22:172023/02/25 國際 土耳其重災區再爆6.4強震 天搖地動驚悚影像陸續曝光 03:272023/02/21 國際 命理師示警今年8大事 早預言缺蛋！還有這些未發生 07:482023/03/01 運勢 土耳其6.4地震已3死逾200傷 黎巴嫩也能感受到搖晃 05:332023/02/21 國際 今晨05：18花蓮規模4.5地震！最大震度3級 5縣市有感 05:382023/02/23 生活 311地震過快12年 視網膜吐日本小黃運將1舉動感動他 17:382023/02/21 娛樂 土耳其再傳致命地震 規模5.6已知1死69傷 21:252023/02/27 國際 日本北海道規模6.0地震 氣象廳籲留意雪崩等 11:542023/02/26 國際 慈濟志工大動員 花蓮街頭為土敘地震災民募愛心 12:292023/02/25 生活 台灣人獻愛心！土耳其專戶開放15天 捐款突破10億元 11:442023/02/22 生活 新北最萌消防犬Snow退役 即起開放民眾申請認養 16:052023/02/23 生活 全球災難多！印度神童同門示警「這天前」當心地震、天災 13:592023/03/02 運勢 土耳其震災傷亡人數還在擴大 蔡英文：台灣為重建盡一分心力 13:082023/02/22 政治 土耳其敘利亞大地震罹難人數逾5萬 06:192023/02/25 國際 12：48宜蘭規模4.9極淺層地震 最大震度4級 北部人全嚇醒 00:512023/03/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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