3日晚間10:48，台灣再度發生規模4.8有感地震，震央位在宜蘭縣府東北方20.4公里處，即為宜蘭近海，地震深度107.7公里。最大震度為宜蘭武塔、新竹關西2級；雙北、宜蘭、新竹、桃園、雲嘉南與花東地區都有1級。

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