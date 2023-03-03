3日晚間10:48，台灣再度發生規模4.8有感地震，震央位在宜蘭縣府東北方20.4公里處，即為宜蘭近海，地震深度107.7公里。最大震度為宜蘭武塔、新竹關西2級；雙北、宜蘭、新竹、桃園、雲嘉南與花東地區都有1級。