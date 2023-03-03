華南銀行一般MA將施以計畫性培育，以「入行滿五年即成為銀行基層主管的候選人為目標」，並持續培植成為未來中高階主管，兩年培訓期間結束後將依照MA培訓期間表現、專業能力展現並尊重個人職涯發展意願，安排至總行徵授信、理財、信託、風管、經營企劃等領域，或至營業單位深耕發展，也鼓勵MA前往海外分行服務，並提供優渥的薪資福利。

為延攬人才並留住人才，華南銀行不僅提供具市場競爭力的薪資福利條件，也對具發展潛力的員工實施計畫性培育，為員工擘劃優質的職涯願景，鼓勵主動積極的年輕人加入華南銀行共同奮鬥發展。

在薪資及福利的競爭力不斷提升，員工平均年薪達18.8個月以上，不僅每年年度調薪平均3％起，各項優渥福利亦領先，包括新婚員工擁有14天婚假與3萬元結婚津貼，及每胎10萬元育兒補助等，未來將持續推升良好的職涯發展環境，營造更全面的幸福職場，與優秀人才攜手前進。