劉玉生在上海同鄉會幫助下，成功返回家鄉，卻是一連串鬧劇的開始。(圖／取自鳳凰網)

一名外號「劉大爺」的老翁，在32年前拋妻棄女偷渡到美國，在當地做黑工流浪32年後，遇到了善心華人，順利返回上海，未料回到自己家鄉後，竟要求妻女名下的百萬房產分自己一半，引爆大陸網友怒火。

綜合陸媒報導，現年72歲的劉玉生，年輕時深信只要可以飛到美國，就能飛黃騰達，於是在1990年，不惜拋妻棄女，和哥哥一同偷渡到美國，當時妻子30歲，女兒更是僅有8歲。

劉玉生聲稱自己返鄉是要照顧妻子，卻遭對方踢爆謊言，惱羞後露出真面目，要求對分百萬房產。(圖／取自鳳凰網)

抵達美國後，由於沒有護照，劉玉生屬於人口黑數，只能做黑工，露宿街頭，過著流浪般的生活，哥哥撐不住先行返國，但劉玉生還是深信自己有天能夠獲得美國政府「特赦」，拿到當地戶口，領到補助。然而隨著一年又一年過去，他的願望始終沒有成真，就這樣過了32年，在當地遇到了一名上海同鄉會成員，他向對方透露想要回家的念頭，就這樣在同鄉會幫助下成功返回上海。

劉玉生抵達上海後，先表示自己在美國吃了很多苦，因此這次回來要好好照顧妻女，不讓對方受苦，更稱妻子心臟不好，要陪伴對方安享晚年，事後更頻頻在自媒體上放話，裝委屈。

上海同鄉會的人幫忙找到妻子後，對方卻一口拒絕與劉玉生碰面，這才讓整件事真相大白。雖然劉玉生不斷哀求，但仍無法挽回妻子的心。惱羞成怒的劉玉生也不演了，直接露出真面目，要求跟妻子對分一半價值百萬人民幣的房產，揚言對方若不答應，就要上法院解決，而這一切都是同鄉會的人在穿針引線，並且與自媒體合作引導輿論。

事情曝光後，引爆大陸網友怒火，紛紛痛批劉玉生與上海同鄉會，大罵簡直沒有人性，更幫劉玉生取了「上海劉大爺」綽號諷刺：「這種人留在美國就好，幹嘛回來受苦呢」、「哪個單位這麼缺德，把這人接了回來」、「同鄉會這甚麼鬼神操作」、「人不要臉天下無敵真是」、「噁心到我了」、「可憐之人必有可恨之處」。