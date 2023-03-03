牙痛是許多人都曾經歷過的惡夢，尤其半夜發作找不到醫生治療更讓人覺得崩潰。牙醫師劉馥萱分享4招能緊急止痛的方法，建議若有蛀牙，要避免太過刺激的食物，且冰敷鎮痛時切忌直接含冰塊，否則可能刺激牙齒，造成疼痛。

劉馥萱在臉書粉專發文表示，自己半夜在醫院值班時，常遇到牙痛到睡不著的患者前來求助，但當下除了開止痛藥、打止痛針外，實在是愛莫能助，因此她決定分享4種能幫助蛀牙止痛的方法，並呼籲大家牙齒出現問題一定要趕緊預約牙醫，否則拖到後來會只會吃更多苦頭。

劉馥萱指出，蛀牙緊急止痛法的第一項就是避免刺激飲食，如：過甜、過辣、過酸、太硬，或是具有黏性的食物，建議可以吃冰涼柔軟的布丁或豆腐，將其切成小塊再入口，較能減少疼痛感。

「蛀牙會痛代表已經有一定深度！」若此時使用含酒精的漱口水，可能會痛到飆出眼淚，因此劉馥萱建議，牙痛時可更換成無酒精漱口水加強口腔清潔，若家中沒有漱口水，也可用溫水漱口，切忌直接用冰水，以免過度刺激導致蛀牙更痛。

最後則是藉由冰敷暫時止痛，可使用冰枕或冷凍過的飲料敷在臉頰外側，不過千萬不要直接口含冰塊，否則可能因為突如其來的刺激，又造成痛感。