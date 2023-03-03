有消息指出美軍3架B-52戰略轟炸機上月28日首次前往台海地區，中國大陸則派出19架殲-10戰機越過西南防空識別區界線攔截。前立委郭正亮表示，美轟炸機如果被逼迫降在中國大陸的基地，事情就大條了。

郭正亮今(3日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，為什麼大陸一次派出這麼多架殲-10戰機？就是要把對方逼下來。 因為如果被殲-10追上，就會被逼下去，恐怕就要迫降，變成要登陸在中國大陸的基地，事情就大條了。如果陸方登機一看，看你帶了什麼東西，那還得了。郭正亮不禁說，轟炸機開到台灣海峽，可說是第一次發生。

前立委孫大千則表示，為什麼大陸要派出19架殲-10戰機？這樣的態勢，也就是要告訴美方，不要以為我在意你。也就是說，此時此刻，陸方已經做好了準備，所以那是很大的壓力，逼美軍的B-52轟炸機轉向。

孫大千接著指出，過去半年來，美國沒辦法因應大陸數量龐大的反艦飛彈，因此，美國在整個印太地區的戰略布局，有很大的改變，從第一島鏈退到第二島鏈，甚至美方也知道，一旦第一島鏈發生任何衝突，航母戰鬥群可能不見得順利到達戰場，就已經被擊沉，所以改採新的操作模式，利用長程轟炸機，包含馬上要服役的長程隱形轟炸機。而大陸這次的作法，也就是要告訴美方，沒有妥協的空間，會用優勢的戰鬥機力量，逼迫美方作調整。