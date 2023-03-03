兆豐銀行是國內外匯的龍頭銀行，為了答謝客戶的支持，近期陸續在北中南地區舉辦匯率、利率展望及投資論壇。首場論壇已順利完成，本次活動特地選在台中地區舉辦，由兆豐銀行金融市場事業群副總經理陳昭蓉帶領，近百名客戶包括公司負責人及財務人員都踴躍參加。

經歷了驚濤駭浪的2022惡虎之年，美國聯準會採暴力式升息，重創股市、債市、匯市，美元指數一枝獨強，新台幣去年也曾貶到32.35價格，今年美國聯準會有放緩升息腳步，台股開春大漲560點，市場信心有回溫跡象。但2023年仍繼續面臨挑戰，包括俄烏戰事何時了？中美角力如何解？通膨壓力何時解除？各國央行何時停止升息？全球經濟會陷入衰退？等等，兆豐銀行從政治、總體經濟、央行貨幣政策及技術線型精闢分析全球匯、利率變化及展望。

兆豐金融團隊提醒客戶今年投資態度要謹慎、但也不用太悲觀，在匯率波動時，除了避險，也可適時進場選擇權交易，以增加收益。

兆豐銀行在活動中和客戶熱絡互動，充分了解客戶的需求，也提出建議方案。會後許多來賓仍與兆豐金融團隊熱烈討論。兆豐銀行表示，兆豐TMU將持續不定期舉辦客說會，以滿足客戶的需求。