寵愛女性的3月份「女神節」來臨，HAPPY GO看準疫後脫罩女力彩妝保養「她」商機，攜手遠傳friDay購物推出「購物再轉轉」活動，針對女性族群最有感的美妝保養、時尚廚具、3C產品三大熱銷品項，推出驚喜轉轉活動價，最低享有5折優惠；集結各品牌和大型電商的「HAPPY GO購賺點」導購平台則推出3月「女神春日出遊季」活動，最高回饋3,300點，浪漫春季吃喝玩樂一站滿足。而HAPPY GO LINE官方帳號也針對女神節推出3月份女神快閃任務抽3,000點活動，鼓勵卡友全方位寵愛自己。

疫情後改變了消費購物習慣，越來越多消費者仰賴線上購物，且在女力消費當道的趨勢下，女性族群為HAPPY GO購賺點導購平台的主力客群，占了高達7成的比例，其中又以35歲至55歲為主要族群，由此看出輕熟齡及熟齡女性的消費力不容小覷。因此HAPPY GO購賺點集結女性熱銷的知名品牌包含OB嚴選、小三美日、KLOOK 客路等品牌，即日起至4月9日（日）推出「女神春日出遊季」活動，首先只要點擊HAPPY GO App點點好服務中的「點擊賺點」就有機會輕鬆得點，接著於HAPPY GO購賺點或指定合作線上購物累點或兌點再抽30點，舊客還有機會獲得300點，更加碼再抽3,000點及STUDIO A 2,000元即享券，此外還有限時再加碼8％的品牌回饋，一站式購足還能輕鬆得點。

HAPPY GO看準女力消費當道趨勢，即日起至3月31日攜手遠傳friDay購物推出「購物再轉轉」活動，特別在三月女神節中針對女性族群最熱銷的保養精華液禮盒、多樣時尚家電及3C等產品，推出客製化驚喜優惠折價券，其中更獨家加碼推出SAMSUNG Galaxy S23新款機型驚喜優惠3折券，僅限3月4日(六)一天活動，鼓勵卡友在女神節週末線上購物還能寵愛荷包，此外使用HAPPY GO Pay下單再享有單筆滿額點數3倍贈活動。

而金石堂網書也推出「女力購物節」活動，主打女性特愛的日韓旅遊、時尚Coach精品、藥妝DHC、日藥本舖的專科、康寧餐廚用品、輕巧美型DYSON吹風機等熱銷產品，最低快閃優惠4折起，更加碼祭出滿800元抽200點；滿1,000元抽500點HAPPY GO回饋活動，還有大咖方案最高享4,600元現金回饋，機會難得不可錯過。

此外，HAPPY GO Line官方帳號也在女神節推出多重優惠活動，首先首度加入官方好友並綁定即贈50點（限量前5,000名），綁定帳號每月都有機會抽中美式冰咖啡，自3月7日（二）自3月31日（五）活動期間完成三日簽到也能輕鬆得點，最後在Line對話框輸入「女神節」或點選按鈕，還能抽中3,000點，只要完成綁定立即享有多重好康活動還能獲得第一手優惠資訊。