漫威男星如美國隊長克里斯漢斯沃、星爵克里斯普瑞特、機關槍凱利愛牌John varvatos登陸台灣，並進駐微風廣場開幕，整體店裝延續紐約街頭風格。
曾擔任過Polo Ralph Lauren、Calvin Klein等品牌的設計主管的John varvatos，創立同名品牌以復古、搖滾為基調，經常與搖滾、爵士樂手、樂團合作，將他們肖像印製於Ｔ恤上，並運用於西裝、皮衣等單品之上，並順勢推出同名男香，成為不少台灣消費者認識品牌的途徑。
繼韓國之後，台灣是第二個引進服裝系列的國家，品牌進駐於微風廣場內，店內販售經典刷色皮衣、正裝、針織衫、包款、鞋子、首飾配件等，店裝則延續紐約店裝的復古搖滾，以黑色磚牆、深色木質地板打造，並搭配水晶燈，讓人能夠親身體會屬於品牌的奢華搖滾精神。
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