克里斯 普瑞特 (Chris Pratt)身穿john varvatos出席活動。（摘自IG）
克里斯 普瑞特 (Chris Pratt)身穿john varvatos出席活動。（摘自IG）
克里斯 漢斯沃 (Chris Hemsworth)身穿john varvatos出席活動。（摘自IG）
克里斯 漢斯沃 (Chris Hemsworth)身穿john varvatos出席活動。（摘自IG）

漫威男星如美國隊長克里斯漢斯沃、星爵克里斯普瑞特、機關槍凱利愛牌John varvatos登陸台灣，並進駐微風廣場開幕，整體店裝延續紐約街頭風格。

機關槍凱利身穿 john varvatos拍攝形象廣告。（john varvatos提供）
機關槍凱利身穿 john varvatos拍攝形象廣告。（john varvatos提供）

曾擔任過Polo Ralph Lauren、Calvin Klein等品牌的設計主管的John varvatos，創立同名品牌以復古、搖滾為基調，經常與搖滾、爵士樂手、樂團合作，將他們肖像印製於Ｔ恤上，並運用於西裝、皮衣等單品之上，並順勢推出同名男香，成為不少台灣消費者認識品牌的途徑。

尼克·強納斯 (Nick Jonas)身穿 john varvatos拍攝形象廣告。（john varvatos提供）
尼克·強納斯 (Nick Jonas)身穿 john varvatos拍攝形象廣告。（john varvatos提供）

john varvatos CHELSEA 皮衣外套，11萬5400元。（john varvatos提供）
john varvatos CHELSEA 皮衣外套，11萬5400元。（john varvatos提供）
HBO影集《龍族前傳》英國演員 Harry Collett 身穿 john varvatos。（john varvatos提供）
HBO影集《龍族前傳》英國演員 Harry Collett 身穿 john varvatos。（john varvatos提供）

繼韓國之後，台灣是第二個引進服裝系列的國家，品牌進駐於微風廣場內，店內販售經典刷色皮衣、正裝、針織衫、包款、鞋子、首飾配件等，店裝則延續紐約店裝的復古搖滾，以黑色磚牆、深色木質地板打造，並搭配水晶燈，讓人能夠親身體會屬於品牌的奢華搖滾精神。

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#店裝 #搖滾 #品牌 #星爵 #Johnvarvatos