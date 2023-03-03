南韓知名男團WINNER成員宋旻浩，出道12年以來，憑藉音樂才華跟舞台魅力，深受許多粉絲喜愛，但今(2日)所屬經紀公司表示，宋旻浩將在3月24日入伍，卻是替代役身分，讓網友想起，宋旻浩在節目提過，深受恐慌症之苦，甚至為此有瀕臨死亡的症狀，必須不停進出醫院。

宋旻浩2017年錄完綜藝節目《新西遊記》後，人氣一路飆升，不過再度登上舞台表演時，卻突然有「很像死一樣難以呼吸」的感覺，還曾經暈倒。他在節目表示，後來去看醫師後，被診斷出罹患恐慌症和躁鬱症兩種疾病，必須透過定期回診，透過精神藥物來控制病情。

此外，人前總是給人陽光、開朗印象的宋旻浩也透露，其實結束工作後，偶爾會獨自躲起來哭泣，自己也不知道原因。宋旻浩說：「離開鏡頭後，我感覺生活就像悲劇一樣」，因此他透露會試著看電視、找朋友聚會，試圖甩開憂鬱。

據了解，現年29歲的宋旻浩所屬男團WINNER，已有金秦禹、李昇勳到軍中報到，目前僅剩老么姜昇潤尚未入伍。經紀公司表示，關於宋旻浩服替代役的原因，涉及隱私不便透露，但他會履行國民義務，健康平安歸來，盼大家給予溫暖的支持，不過，由於怕引起現場混亂，並不打算舉行任何公開活動。

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